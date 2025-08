'Fuso de sono': o que é o mau hábito comum que pode detonar sua saúde

Paula também recomenda "desconectar-se de telas uma hora antes de deitar, evitar refeições pesadas à noite, usar alarme não só para acordar, mas para lembrar a hora de dormir, e manter o quarto escuro e silencioso".

Para quem enfrenta situações desafiadoras, como cuidar de filhos pequenos ou trabalhar em turnos, os médicos reconhecem que não há soluções perfeitas. "É uma etapa da vida que exige adaptações", diz Andrea Bacelar, neurologista e vice-presidente da Academia Brasileira do Sono, regional Rio de Janeiro.

"No caso dos pais, o ideal é compensar a privação noturna com cochilos durante o dia, adotando um padrão de sono polifásico. Para quem trabalha por turnos, a melhor recomendação que podemos dar é: sempre que possível, tente sair desse regime. O sono diurno nunca terá o mesmo efeito restaurador do sono noturno", ressalta.

Laura também chama a atenção para a importância de ajustar as expectativas. "A satisfação com o sono é influenciada pela percepção que temos. Às vezes, é preciso aprender que acordar no meio da noite para ir ao banheiro passará a fazer parte da rotina e somente um ajuste de expectativa poderá influenciar a percepção de que o sono pode ter qualidade satisfatória mesmo assim. O problema é que vivemos um momento de obsessão pela 'higiene do sono', o que muitas vezes gera mais angústia e frustração do que, de fato, ajuda a dormir melhor", aponta.

Um pilar da saúde

Os achados do estudo reforçam que o sono deve ser encarado como um pilar essencial da saúde —tão importante quanto alimentação e atividade física. "É crucial priorizá-lo no planejamento das atividades diárias, evitando encurtá-lo em nome da produtividade, pois a sua privação terá consequências no futuro", destaca Paula.