Dani Valente sobre fibromialgia: 'Não sabia onde dor começava e terminava'

A fibromialgia não se caracteriza por apenas uma coisa e eu não estava há três meses com dor, estava há anos. Eu ia gravar com dor de cabeça, com fadiga crônica - que você pode dormir 12 horas que vai acordar cansada. E cada hora era uma parte do corpo. Dani Valente, atriz

Depois, com a indicação de uma amiga, passou a ser acompanhada por uma nutricionista holística, que mudou seus hábitos para uma rotina alimentar capaz de proporcionar bem-estar em meio à dor.

"Comecei a agradecer pelas pequenas coisas: se eu acordo sem dor e com energia, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Não preciso de grandes acontecimentos para me sentir feliz", afirma Dani.

Conexão VivaBem

