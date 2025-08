7 atitudes que ajudam a prevenir Alzheimer e outras demências

Abaixo, você confere sete estratégias apoiadas pela ciência para manter o cérebro saudável e ativo, reduzindo o risco de demência sem depender de uma fórmula mágica. E o melhor: você pode começar agora.

Imagem: iStock

1. Mantenha pressão e colesterol sob controle

Níveis elevados de colesterol estão associados ao acúmulo de proteínas beta-amiloide, aquelas que se depositam no cérebro de pacientes com Alzheimer. O mesmo vale para a pressão alta: estudos com camundongos hipertensos mostraram que eles apresentaram perda de memória e alterações cerebrais características da fase inicial da doença. A boa e velha prevenção cardiovascular —feita com alimentação saudável, exercícios e controle de estresse — também protege o cérebro.

2. Cuide da ansiedade antes que ela vire um gatilho

A ansiedade crônica pode ser mais do que um incômodo mental. Há evidências de que ela antecipa os sintomas do Alzheimer, sendo, na prática, um sinal precoce da doença. Isso ocorre porque os transtornos de humor estão ligados ao aumento de beta-amiloide —o mesmo peptídeo que destrói conexões neuronais. Tratar a ansiedade não é apenas bom para o presente, mas também para a longevidade da mente.