'Quem sou eu?': quantas crises existenciais cabem dentro de uma vida?

Esse número varia conforme a personalidade, o contexto de vida, os eventos significativos e até o ambiente cultural de cada um. "Algumas pessoas passam por poucas ou nenhuma. Outras, por várias", acrescenta Oliveira. O que é comum a todas é que, em algum grau, as crises provocam desconforto, mas também abrem espaço para transformação.

Diferentes fases e seus gatilhos

As crises existenciais raramente acontecem por acaso. Em geral, são desencadeadas por eventos marcantes, quase sempre associados a períodos de transição. Estima-se que seja relativamente comum passar por três a cinco grandes crises existenciais ao longo da vida, principalmente nas fases da adolescência, entrada na vida adulta, meia-idade e velhice.

Na adolescência, as dúvidas sobre identidade, pertencimento e futuro ganham força. Para Oliveira, as crises existenciais costumam surgir diante de fatores como negligência familiar, bullying, pressão precoce para escolher uma carreira e dificuldades de aceitação. "Os adolescentes muitas vezes não têm maturidade e enfrentam fortes cobranças", ela explica. As expectativas externas, aliadas ao isolamento e à falta de apoio emocional, podem gerar confusão, tristeza e sentimentos de inadequação.

Na vida adulta, os gatilhos costumam estar ligados a frustrações profissionais, baixa autoestima, sobrecarga de responsabilidades, conflitos familiares ou afetivos, e à difícil conciliação entre desejos pessoais e exigências sociais. A busca por estabilidade, reconhecimento ou realização pode entrar em choque com o que realmente traz sentido e satisfação.

Na velhice, as preocupações existenciais tendem a se intensificar. "Especialmente diante do próprio envelhecimento (o que inclui aposentadoria, perda de entes queridos, declínio da saúde), da avaliação retrospectiva da própria vida e da percepção da proximidade da morte", informa a psiquiatra Lorena Azi, da Rede D'Or, em Salvador. Ainda assim, esse também pode ser um tempo de sabedoria e serenidade, especialmente quando a pessoa consegue se reconectar com seus valores essenciais e encontrar paz nas escolhas feitas.