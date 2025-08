Ela teve de reverter bariátrica após pesar 32 kg: 'Só enfatizam o lado bom'

Deficiências nutricionais graves, causadas pela redução da absorção de vitaminas e minerais;

Distúrbios metabólicos.

Outro fator preocupante é o risco de desnutrição severa, principalmente quando não há acompanhamento nutricional adequado após o procedimento, o que pode levar à perda excessiva de peso, fraqueza e até danos a órgãos.

Pacientes com maior grau de obesidade (IMC acima de 60 Kg/m2) têm maior risco de complicações cirúrgicas. Nessa situação, uma perda de peso antes da cirurgia contribui para reduzir esse risco. Pacientes com comorbidades graves ou idade superior a 65 anos têm maior risco de complicações clínicas cardíacas, vasculares ou pulmonares, que podem ocorrer após qualquer tipo de cirurgia. Denis Pajecki, cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Nove de Julho

Especialistas também alertam para os impactos psicológicos do procedimento. Pacientes podem desenvolver ansiedade, depressão ou transtornos alimentares, devido às mudanças drásticas nos hábitos de vida e na relação com a comida. Por isso, antes da cirurgia, é fundamental uma avaliação multidisciplinar, com endocrinologistas, nutricionistas e psicólogos, bem como um acompanhamento contínuo no pós-operatório para reduzir os riscos.