Memória esperta: por que esquecemos alguns detalhes de nossa vida?

As memórias de curto prazo, como o nome de uma pessoa falado há poucos minutos, estão ligadas a um impulso elétrico momentâneo do hipocampo (área do cérebro responsável pela formação de novas memórias). Se essas informações são esquecidas é porque elas não foram enviadas para áreas mais estruturadas no cérebro.

Para que virem memórias definitivas, o caminho é treinar. Ou seja, usá-las por mais tempo. De tanto repetir algo, é como se o cérebro entendesse que é melhor memorizar do que aprender todas as vezes do zero.

Depois da repetição, ocorre a chamada plasticidade cerebral. É quando a informação se reestrutura alterando a organização do sistema nervoso.

Como melhorar a memória?

Alguns hábitos do dia a dia também ajudam a fortalecer a memória. Veja abaixo: