Primeiras canetas emagrecedoras feitas no Brasil chegam hoje às farmácias

Total de 100 mil canetas de Olire e de 50 mil canetas de Lirux estarão disponíveis a partir de hoje nas redes Raia, Drogasil, Drogaria São Paulo e Pacheco. Os medicamentos têm preços sugeridos a partir de R$ 307,26 (embalagem com 1 caneta), R$ 507,07 (Lirux com 2 canetas) e R$ 760,61 (Olire com 3 canetas).

Canetas estarão disponíveis nos sites e em parte das lojas físicas do Sul e Sudeste do país. Haverá expansão gradual das vendas para as demais regiões nas próximas semanas, anunciou a EMS na sexta (1º). A expectativa é de que 250 mil unidades cheguem ao varejo até o fim do ano, sendo um total de 500 mil canetas até agosto de 2026.

Que canetas são estas?

Medicamentos não são genéricos, mas similares aos rótulos importados já conhecidos. Por isso, não serão comercializados apenas com o nome de seu princípio ativo.

Tanto o Olire quanto o Lirux terão aplicação diária, assim como outras canetas com liraglutida já lançadas. A dose máxima do Olire para combate da obesidade será de 3 mg ao dia, enquanto a caneta para diabéticos Lirux terá dose máxima de até 1,8 mg ao dia, segundo a EMS. No entanto, o médico poderá ajustar dentro deste limite o que é mais adequado para o paciente aplicar na coxa, abdome ou parte superior do braço, a qualquer hora do dia.

Jovens a partir de 12 anos já poderão utilizar a caneta Olire no tratamento da obesidade e doenças relacionadas. Entre elas estão dislipidemia (colesterol alto), por exemplo. Já o Lirux será indicado para pacientes acima de 10 anos de idade em tratamento contra diabetes tipo 2.