Com a mesma doença, mãe e filha compartilham tratamento: 'Novo vínculo'

No começo, Carla ficou confusa e chateada com a notícia, mas foi atrás de conhecimento, informação e contou com o apoio da mãe, que também tem osteoporose: "Enfrentar a mesma doença nos aproximou ainda mais, passamos a conversar sobre temas que antes não falávamos, como envelhecimento, autonomia, medos. A relação ganhou profundidade", diz.

Com osteoporose desde os 80 anos, a mãe de Carla, Ana Maria Davids Ferlini, afirma que a doença também chegou de forma silenciosa para ela, sem sintomas. Ela fazia a densitometria óssea regularmente, e por muito tempo teve a osteopenia, que é um estágio anterior à osteoporose.

"Fiquei assustada e achei que não ia mais conseguir fazer as coisas sozinha e que ia depender dos outros. Com o tempo entendi que continuaria tendo autonomia se me cuidasse e fizesse o tratamento certinho", comenta a aposentada.

Imagem: Arquivo pessoal

Ao saber da doença da filha, porém, a notícia foi um baque. "Nunca imaginei que uma mulher tão jovem pudesse ter a mesma doença que eu. No início ficamos abaladas, mas sabemos que o diagnóstico precoce faz toda diferença", afirma Ana, hoje com 86 anos.

O que é a doença?

A osteoporose é uma doença que afeta o esqueleto, caracterizada pela redução da densidade mineral óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, o que aumenta o risco de fraturas.