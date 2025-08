Chá de amora ajuda a regular hormônio e controlar glicemia; veja benefícios

Já os fitoestrógenos, compostos naturais que atuam de forma semelhante ao estrogênio, auxiliam na proteção óssea, principalmente em mulheres na pós-menopausa, quando a queda dos níveis desse hormônio aumenta o risco de perda de densidade óssea. Dessa forma, o consumo do chá pode colaborar para manter os ossos mais fortes.

4. Tem ação antioxidante

Os antioxidantes fenólicos presentes no chá de amora, como a quercetina e o ácido gálico, atuam protegendo as células dos danos causados pelos radicais livres, que são moléculas que podem provocar estresse oxidativo. Esse processo está ligado ao envelhecimento precoce e ao surgimento de doenças, como problemas cardíacos e inflamações.

5. Reforça a imunidade

Por ter vitaminas e antioxidantes, o chá de amora auxilia no fortalecimento das defesas naturais do corpo. Com o sistema imunológico fortalecido, o organismo consegue combater infecções e outras doenças de forma mais eficiente.

6. Ajuda a acalmar

O chá contém substâncias que promovem o relaxamento, o que é benéfico na redução de sintomas de ansiedade e estresse. Além disso, seu consumo frequente estimula um sono mais profundo e restaurador.