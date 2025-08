Você bebe pouca água? Veja 9 dicas para aumentar o consumo do líquido

8. Frutas ajudam a complementar ingestão de água

Muitas frutas contêm entre 70% e 90% de água em sua composição e podem contribuir para a hidratação diária. São elas: melão, melancia, laranja, mexerica, abacaxi, pera, uva, maçã, mamão, banana.

No entanto, é importante ressaltar que o consumo de frutas é uma estratégia complementar e não deve substituir totalmente a ingestão de água, devido aos valores calóricos e de açúcares na alimentação.

9. Água com gás ou aromatizada pode ser mais atrativa

As águas com gás e aromatizada são excelentes alternativas para complementar a hidratação diária. A aromatizada com frutas (como laranja, limão, uva, morango), especiarias (canela, gengibre, cravo) ou ervas (hortelã, capim-santo ou alecrim) pode tornar o sabor mais atraente para quem tem dificuldade em se hidratar.

Fontes: Karina Gama, nutricionista clínica do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e mestre em ciência dos alimentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP (Universidade de São Paulo); Muriely Verdin (@murielyverdin .nutri), nutricionista especializada em nutrição esportiva pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP (Universidade de São Paulo); Karla Cristina Malta Vilanova, médica nutróloga e pediatra, professora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) e do Centro Universitário UniFacid , de Teresina, no Piauí).