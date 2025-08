Vírus da hepatite C é achado no cérebro de pessoas com esquizofrenia

O plexo coroide foi escolhido porque estudos anteriores não identificaram evidência de infecções virais em outros tecidos do cérebro e qualquer ligação com o desenvolvimento de transtornos mentais. Os cientistas acreditaram que o plexo poderia ser mais eficiente porque é uma área frequentemente atacada por vírus, explicou o time de pesquisadores em comunicado à imprensa divulgado pela Universidade Johns Hopkins.

Eles realizaram o sequenciamento destes tecidos para identificar infecções por diversos vírus com uma tecnologia já utilizada comercialmente, o Twist Comprehensive Viral Research Panel. Abrangente, este tipo de análise pode identificar mais de 3.000 vírus em amostras humanas.

Mais vírus foram encontrados nas amostras de pacientes com esquizofrenia e transtorno bipolar do que naquelas dos pacientes sem transtornos ou que enfrentavam depressão. Mas, ao contrário de outros vírus que não pareciam ter uma relação específica com os diagnósticos, o vírus da hepatite C só estava presente no tecido do cérebro de quem tinha esquizofrenia e transtorno bipolar, e não no material de outros pacientes.

O vírus não estava presente no tecido cerebral de alguns pacientes que tinham diagnóstico de hepatite C crônica em vida. Por isso, os cientistas ainda acreditam que nem toda pessoa infectada terá o vírus chegando às membranas do seu cérebro.

Na fase seguinte do estudo, o time analisou os históricos médicos eletrônicos de 285 milhões de pacientes do banco de dados médicos TriNetX. Eles encontraram registros de infecção pelo vírus da hepatite C em 3,6% dos pacientes com esquizofrenia e 3,9% daqueles com transtorno bipolar —quase o dobro das infecções entre aqueles com depressão maior (1,8%) e sete vezes mais do que a população geral (0,5%).

Presença do vírus não seria resultado dos comportamentos de risco de quem tem os transtornos mentais, mas estaria ligada à causa destas questões, diz o time da Johns Hopkins. Os cientistas argumentam que, apesar de o uso de drogas ilícitas ser comum entre pessoas com os três transtornos, o abuso delas (especialmente aquelas em que há agulhas compartilhadas) não explicaria por que o vírus estaria muito mais presente em quem tem transtorno bipolar e esquizofrenia do que nas pessoas com depressão, por exemplo.