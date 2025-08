Sexo dos bebês é mesmo aleatório? Novo estudo desafia essa ideia

No cromossomo 10, uma alteração no gene NSUN6 foi associada a famílias com só filhas; no cromossomo 18, uma mudança próxima ao gene TSHZ1 apareceu com mais frequência em mulheres que tiveram apenas filhos homens.

Essas alterações são chamadas de SNPs —sigla em inglês para Single Nucleotide Polymorphism, ou polimorfismos de nucleotídeo único. São pequenas variações no DNA em que apenas uma "letra" da sequência genética muda.

Embora essas variantes tenham sido identificadas, o mecanismo exato pelo qual atuam ainda não está totalmente claro.

Leno Emanoel, médico ginecologista obstetra do Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim (CE), explica que esses genes não atuam diretamente sobre o espermatozoide, mas podem influenciar indiretamente o ambiente uterino, a receptividade do óvulo ou a viabilidade de embriões de um sexo específico.

A atuação desses genes parece ser indireta, interferindo em fatores como:

* O ambiente vaginal e cervical, que pode favorecer a sobrevivência de espermatozoides X ou Y;

* A receptividade uterina ao embrião;

* A viabilidade de embriões com base no sexo biológico.