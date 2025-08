Remédio para gastrite: o que tomar para aliviar realmente o problema?

Além do cardápio, é até mais importante estar atento a hábitos ao se alimentar, como:

Mastigar bem os alimentos, evitando comer muito rápido ou colocar grande quantidade de alimento na boca de cada vez;

Comer com intervalos de duas a três horas , evitando jejuns, principalmente o jejum intermitente;

Não comer em grande quantidade e evitar líquidos com as refeições, para não ter distensão gástrica.

Fontes: Bernardo Martins, gastroenterologista dos hospitais Gastro&Fígado e Santa Lúcia Norte, ambos de Brasília; Gabriel Freitas, docente do Departamento de Ciências Farmacêuticas da UFPB (Universidade Federal da Paraiba), coordenador do Centro de Informação sobre Medicamentos da UFPB e colaborador do CFF (Conselho Federal de Farmácia); e Vanessa Prado, gastroenterologista do Hospital Nove de Julho (SP) e médica cirurgião do aparelho digestivo especializada em coloproctologista pelo hospital Sírio Libanês.