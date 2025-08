Jornalista da Record teve celulite facial, que pode ser grave; veja sinais

A jornalista contou que descobriu a celulite facial e foi internada. "Celulite? No rosto? Eu nunca tinha ouvido falar em celulite facial, até que precisei ser internada por causa dela. Foram dias difíceis, com antibiótico, homecare e um susto que me tirou do ar por duas semanas. Mas também foi um tempo de aprendizado e cuidado."

Adriana alertou os seguidores. "O corpo dá sinais e quando a gente não escuta, ele grita. Fica o alerta. Se notar um inchaço diferente ou algo que fuja do comum, procure um médico."