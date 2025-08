Farinha de beterraba faz bem para o coração e imunidade; veja benefícios

1. Contribui com a saúde cardiovascular

O nitrato presente na farinha de beterraba estimula a produção de óxido nítrico. Essa substância dilata os vasos sanguíneos, reduz a resistência à passagem do sangue e contribui para o bom funcionamento das artérias. Portanto, ajuda a controlar a pressão arterial, que é um fator de risco para doenças cardiovasculares.

2. Reforça a imunidade

A farinha de beterraba melhora a imunidade porque seus compostos antioxidantes, como as betalaínas e a vitamina C, ajudam a proteger as células do sistema imunológico contra os danos causados pelos radicais livres. Dessa forma, o consumo regular mantém o funcionamento adequado das defesas do organismo, tornando-o mais resistente a infecções e inflamações.

3. É fonte de fibras

O alimento funcional contém fibras solúveis e insolúveis, que ajudam a controlar os níveis de açúcar e gordura no sangue e também melhoram o funcionamento do intestino.