Audição em risco: jeito moderno de ouvir música pode afetar os ouvidos

Para se ter uma ideia: se você escuta música a 98 decibéis, o tempo seguro cai para apenas 38 minutos por semana. E muitos jovens chegam a escutar até 105 decibéis com fones de ouvido, o que ultrapassa, e muito, os limites considerados seguros.

Por que o ouvido sofre e como evitar

A exposição a ruídos altos danifica células sensoriais no ouvido interno, que não se regeneram. O resultado pode ser a perda de audição parcial ou total ao longo do tempo. E o pior: ela não dá sinais evidentes no início, e os primeiros sintomas podem ser confundidos com distração ou fadiga.

Os principais sintomas da perda auditiva incluem:

Dificuldade para entender conversas, especialmente em locais barulhentos;

Pedir que as pessoas repitam o que disseram;

Falar mais alto do que o normal;

Aumentar o volume da TV, rádio ou celular frequentemente;

Sensação de ouvido tampado (plenitude aural);

Zumbido constante nos ouvidos;

Dificuldade para distinguir sons agudos ou graves;

Incômodo com sons que antes eram toleráveis (hiperacusia).

Com o tempo, a perda auditiva pode gerar isolamento social, dificuldade de aprendizagem, alterações de humor e até mesmo depressão, especialmente entre idosos e crianças.