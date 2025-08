Prazer de destruir: por que o vandalismo é mais comum do que parece

Resultado? "O mesmo processo ocorrido na primeira zona se repetiu na segunda, de forma idêntica", explica Luiz Scocca, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, acrescentando que o simples fato de haver um "vidro quebrado", ou seja, de que as regras foram violadas, liberou em quem passava por ali a sensação de que tudo era permitido, independente da classe social ou do local.

Posteriormente, criminologistas da Escola de Chicago formalizaram essa observação na Teoria das Janelas Quebradas, que argumenta que sinais visíveis de desordem, como um banheiro sujo, pichações, janelas quebradas, propiciam um ambiente no qual o crime e a degradação se proliferam, gerando uma espiral de abandono social.

Imagem: Reprodução/TikTok

E quando gente se transforma em alvo?

Embora o vandalismo seja comumente associado a objetos e espaços físicos, ele também pode atingir pessoas, especialmente aquelas que representam ideias, comportamentos ou culturas diferentes. Isso se traduz no bullying entre jovens, no linchamento virtual nas redes sociais ou em atos violentos com motivação política, criminosa, ideológica ou religiosa.