Sexo durante menstruação: 8 fatos importantes que todo mundo precisa saber

Ciclos irregulares, ovulações que acontecem num prazo bem inferior a 14 dias e escapes de sangue que são confundidos com o líquido menstrual também são situações propícias à gestação.

2. A libido feminina pode aumentar no período

Ter ou não mais tesão durante a menstruação depende de cada mulher. Em tese, a libido atinge o pico durante a ovulação, mas o primeiro dia do ciclo (ou seja, o dia em que a menstruação desce) também pode afetar positivamente o desejo. Os níveis de estrogênio se elevam alguns dias após o início da menstruação e com isso sobem também os de testosterona, hormônio responsável pela libido. A dificuldade de engravidar nessa fase também pode funcionar como um gatilho positivo, para algumas mulheres.

3. Há maior risco de contrair doenças

A menstruação faz com que o colo do útero fique ligeiramente mais aberto. Os vasos sanguíneos do endométrio também se dilatam, o que torna toda a área mais sensível a fungos, bactérias e à contaminação por ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) como os vírus HPV e HIV, hepatites B e C, gonorreia e clamídia. Por isso, é importante usar preservativo nas relações. Para quem não se importa de praticar sexo oral na parceira menstruada, a camisinha feminina é uma boa alternativa de proteção, já que o sangue é um canal de transmissão de diversas enfermidades.

4. Transar usando absorvente interno é perigoso

Ele não ocupa a totalidade do tubo vaginal e funciona como uma pequena "rolha". Então, para o sexo com parceiros de pênis pequenos, a mulher pode não sentir incômodo, principalmente porque a vagina é ampla. Porém, a movimentação típica do sexo é capaz de empurrar o absorvente bem para o fundo da vagina, provocando dor. A prática não é recomendada pelos ginecologistas por essa razão e por favorecer infecções e corrimentos.