'Aos 26, perdi movimentos em questão de segundos e ninguém sabia o motivo'

Tive de reaprender a me vestir, a colocar uma meia, uma calça. Era tudo uma luta. Meu caso era de uma lesão incompleta, que não machucou toda a medula, então, por isso, tínhamos esperança de retomar os movimentos. No tempo da reabilitação, consegui mexer um pouco a perna. Então, voltei ao Brasil e retomei o processo aqui.

Meus pais tiveram de readaptar a casa toda e, com o tempo, meus movimentos começaram a voltar. Até então, não via muita perspectiva para mim porque, mesmo com a evolução, era muito difícil fazer as coisas.

Maria Carolina ao lado dos pais em foto que ela sonha poder recriar, agora de pé Imagem: Arquivo pessoal

'Me fizeram acreditar que era possível'

O que me fortalecia era seguir pessoas no TikTok que tiveram uma lesão também: eu conseguia ver o que elas faziam e ficava mais tranquila. Via muita gente na cadeira de rodas, mas que vivia de forma independente. Pessoas com mobilidade reduzida que se locomoviam com andador, muleta. Aquilo foi me fortalecendo.