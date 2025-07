Impulsividade, ego e tédio: o que leva pessoas a se colocar em alto risco

Imagem: Sérgio Neves/ Estadão Conteúdo

Confusão entre risco e perigo

Muitas vezes, há quem nem se dê conta de que já ultrapassou a linha entre assumir um risco e estar exposto a um perigo real. Essa confusão é mais comum do que se imagina, alerta o psicólogo Yuri Busin, mestre e doutor em neurociência do comportamento com especialização pela PUC-RS.

"Consequências negativas podem advir de erros de cálculo, por achar que o retorno será muito maior e positivo do que um eventual dano, o que leva à intensificação do desafiar-se", explica.

Segundo ele, a sensação de gratificação imediata ou de controle sobre uma situação, mesmo quando ela é claramente crítica, pode levar a decisões precipitadas e desastrosas: "O sujeito acaba tentado por uma 'oportunidade', que considera valer o risco (a probabilidade de que pode ou não dar certo), mas, às vezes, já está em perigo, em uma situação de ameaça concreta."

Para ilustrar, imagine alguém que decide sair de casa durante uma tempestade severa, acreditando que, com um pouco de sorte, conseguirá chegar ao destino sem maiores dificuldades. Para essa pessoa, trata-se apenas de um risco —algo incerto.