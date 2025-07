Melhora o sono e a digestão: os benefícios do chá de lúcia-lima à saúde

O chá de lúcia-lima, também conhecido como erva-luísa ou bela-luísa, é uma infusão preparada com as folhas da planta Aloysia citrodora, conhecida pelo aroma cítrico suave, semelhante ao limão. Originária da América do Sul, a planta é cultivada em várias regiões e bastante apreciada pelo sabor leve e agradável.

Entre os principais componentes da bebida estão óleos essenciais, como citral e limoneno, além de flavonoides e polifenóis. A seguir, veja os principais benefícios do chá de lúcia-lima para a saúde.

1. Tem leve ação calmante

A lúcia-lima é uma planta aromática que se destaca por conter compostos como citral, flavonoides e verbascosídeo, capazes de atuar no sistema nervoso central. Isso provoca uma leve ação calmante, aliviando os sintomas de estresse e ansiedade de forma natural. De forma geral, o consumo da infusão preparada com suas folhas costuma ser associado à sensação de relaxamento.