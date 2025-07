Lipedema tem cura? Conheça os tratamentos disponíveis para a doença

O lipedema é uma doença crônica, mas só foi reconhecida como tal em 2019 pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Sua recente identificação é um dos principais obstáculos para o tratamento e para que as mulheres afetadas consigam viver com bem-estar.

A campeã do Big Brother Brasil 2023, Amanda Meirelles, que também é médica intensivista, foi diagnosticada com a condição e explica as principais formas de tratá-la no novo episódio do Conexão VivaBem, com Flávia Alessandra, no Canal UOL.

"Não tem cura", ela afirma. "O tratamento é personalizado, baseado nos sintomas que a pessoa tem. É indispensável uma equipe multidisciplinar, que converse e analise o estilo de vida."