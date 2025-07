Como uma imagem do cérebro pode revelar quão rápido você está envelhecendo

Por meio destes dados, pesquisadores já haviam elaborado um relógio epigenético —o DunedinPACE. Ele calculava o ritmo de envelhecimento a partir dos níveis de metilação do DNA, um processo biológico de degradação da expressão dos genes que regulam funções do corpo com o passar dos anos. Este relógio, apesar de preciso, era insuficiente porque nem todos os estudos contam com dados da metilação do DNA.

Por isso, os cientistas se propuseram a criar um novo relógio a partir das ressonâncias de 860 pacientes do Estudo de Dunedin, feitas quando eles tinham 45 anos. Estes dados seriam úteis porque os pesquisadores poderiam comparar os dados das funções cerebrais às outras medições já coletadas no estudo e à informação de seu envelhecimento obtida pelo DunedinPACE.

A partir desta combinação, foi elaborado um modelo de avaliação dos exames que calcula o ritmo de envelhecimento, o DunedinPACNI. Ele é obtido a partir de 315 medidas de estruturas do cérebro.

Para checar o quão eficiente o novo relógio era, os cientistas aplicaram o DunedinPACNI aos dados de dezenas de milhares de adultos de outros estudos no Reino Unido, EUA, Canadá e América Latina. Na prática, o cálculo previu, com precisão, perda de função cognitiva, atrofia cerebral e demência. Notas mais altas no modelo DunedinPACNI também previram a fragilidade física dos pacientes, futuras doenças e a mortalidade.

O relógio a partir das ressonâncias obteve precisão similar aos resultados obtidos pela metilação do DNA. Até mesmo o envelhecimento facial, a perda de equilíbrio, o andar mais lento, músculos mais fracos, coordenação motora ruim e piora, em geral, da saúde foram obtidos por meio da análise.

Quanto maior o índice, mais propenso o paciente está a um envelhecimento pior em alguma das áreas analisadas. Por exemplo, aqueles que estavam envelhecendo mais rápido tiveram pior desempenho em testes cognitivos correspondentes a um encolhimento mais rápido do hipocampo, região do cérebro associada à memória.