Faz diferença para saúde dormir com a porta aberta ou fechada?

Respirar também é preciso

Por outro lado, para o seu sistema respiratório, portas abertas ganham pontos. A ventilação adequada ajuda a evitar o ressecamento do ar —um problema especialmente no inverno ou em quartos com ar-condicionado. Mucosas secas, pele irritada e um sistema imunológico vulnerável são consequências diretas da baixa umidade e falta de circulação de ar.

Quem tem rinite, asma, bronquite ou dermatite atópica tende a sofrer ainda mais em ambientes fechados, onde a poeira, os pelos, o mofo e os ácaros se acumulam e são revirados pelo ventilador ou ar-condicionado. Se o combo porta fechada e janelas trancadas for inevitável, ao menos garanta a limpeza frequente dos filtros, aspirador no chão e cortinas lavadas. Também vale investir em um umidificador ou no velho truque da bacia com água no quarto.

E em tempos de viroses em alta, vale considerar que o ar parado favorece a circulação de partículas virais. Em casas com pessoas gripadas, o ideal é manter a ventilação cruzada —com portas e janelas abertas sempre que possível.

Imagem: Fizkes / iStock

Portas e psicologia

No campo da saúde mental, a escolha depende do perfil de quem está dormindo. Crianças bem pequenas, por exemplo, podem se sentir inseguras com a porta fechada.