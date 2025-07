Melhora a digestão e reduz inflamações: benefícios do gengibre para a saúde

Auxilia no controle da glicemia

O gengibre contém gingeróis, compostos com propriedades digestivas que podem ajudar no controle do açúcar no sangue. Em um estudo, pessoas que consumiram 2 g de gengibre em pó por dia tiveram uma redução de 12% nos níveis de glicemia.

Contribui para a memória

Estudos mostram que o gengibre pode ajudar a preservar a função cognitiva, especialmente com o avanço da idade. Em uma pesquisa, o consumo regular da raiz foi associado à melhora na memória. Outros estudos em animais reforçam essa relação.

Combate infecções e inflamações no organismo

O gengibre fresco também ajuda a diminuir o crescimento de bactérias bucais relacionadas a doenças inflamatórias nas gengivas, como gengivite e periodontite, de acordo com uma publicação na revista científica Phytotherapy Research, e combate o vírus sincicial respiratório, uma das principais causas de infecções respiratórias em recém-nascidos e crianças pequenas.