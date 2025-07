Muita tela, pouco sol: por que miopia virou epidemia global? Há prevenção?

Como prevenir (e conter o avanço)

A boa notícia é que atitudes simples podem contribuir com a prevenção ou o avanço da miopia. Veja as orientações dos especialistas:

Exposição diária à luz natural: Ao menos duas horas por dia ao ar livre. Pode ser no recreio da escola, na praça do bairro ou no quintal de casa.

Redução do tempo de tela: Evitar ao máximo o uso em crianças menores de 2 anos. Para as maiores, estabelecer regras claras, com horários e combinados previamente definidos —e dar o exemplo. Crianças entre 2 e 5 anos, no máximo 1 hora, e a partir de 6, 2 horas.

A famosa regra 20-20-20: A cada 20 minutos em frente à tela, pare por 20 segundos e olhe para algo a 6 metros de distância. Isso alivia o cansaço ocular.

Pausas e boa iluminação na leitura: Evitar longas sessões de leitura sem intervalos, principalmente em ambientes mal iluminados.