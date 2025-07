Não é só proteína: veja vitaminas e minerais importantes para os músculos

Você já deve ter notado que alimentos com a palavra "Proteína" ganham cada vez mais espaço nos supermercados.

Porém, muito antes de se tornar um nutriente da moda, a substância já era destaque no prato de quem pratica exercícios, por ser protagonista no ganho de músculos. Mas a verdade é que a proteína não trabalha sozinha para isso. A reconstrução e multiplicação das fibras musculares depende de processos complexos que envolvem outros elementos. Entre eles, estão as vitaminas e os minerais.

Conhecidos como micronutrientes, eles são fundamentais para manter o equilíbrio do organismo e a saúde das células e dos tecidos. No aumento da massa muscular, especificamente, ativam enzimas que atuam na síntese (construção) de proteínas. A seguir, mostramos as vitaminas e os minerais mais importantes para a saúde dos seus músculos.