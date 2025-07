Não consegue dormir e nem se concentrar? O ciclo vicioso de TDAH e insônia

Para quebrar esse ciclo, Kolb recomenda estratégias práticas e consistentes.

É importante criar uma rotina com horários regulares para dormir e acordar, reduzir estímulos no fim do dia, buscar um ambiente confortável e silencioso, evitar telas à noite e alimentos estimulantes, como cafeína. Essas são ferramentas poderosas para cuidar do sono e, ao mesmo tempo, minimizar os sintomas do TDAH.

Mariana Kolb, psicóloga hospitalar

O médico do IPq ainda alerta para o crescimento dos diagnósticos de TDAH que podem estar relacionados à negligência do sono pela população. "A redução do tempo total de sono leva a déficits de atenção, concentração, memória, inquietude e alterações de humor, que podem ser confundidos com sintomas do TDAH."