Celulite e gordurinha que dói? Saiba identificar os sintomas do lipedema

O lipedema costuma ser confundido com excesso de celulite e interpretado apenas como um problema estético, e não como uma doença crônica. No entanto, há sinais que ajudam a diferenciar a condição de uma simples gordura localizada.

A campeã do Big Brother Brasil 2023, Amanda Meirelles, que também é médica intensivista, foi diagnosticada com a condição e explica os principais sintomas no novo episódio do Conexão VivaBem, com Flávia Alessandra, no Canal UOL.

"Muitas vezes é levado como se a mulher fosse relaxada, que é só fechar a boca que emagrece. Quando na verdade o lipedema é um acúmulo de gordura desproporcional nos membros inferiores do corpo, que causa muita dor", explica.