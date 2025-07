Dor de cabeça forte: 6 sinais de alerta de quando não é normal

Das dores capazes de tirar nosso sossego, as dores de cabeça estão entre as mais frequentes - cerca de 90% da população sofrem com algum tipo dela em algum momento da vida, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Os especialistas classificam as cefaléias em primárias (quando a dor em si é o problema) e secundárias (quando a dor é sintoma de outra patologia). A grande maioria das ocorrências é do primeiro tipo.

"Mas não é por isso que dá para descuidar quando a dor ataca em intensidade ou frequência diferente do que você está acostumado ou vem acompanhada de outros sintomas", avisa o médico neurologista Daniel Ciampi de Andrade. Veja quando é melhor consultar um médico do que apenas tomar um analgésico.

A dor de cabeça piora gradativamente

Pode ser um sinal da presença de um aneurisma, que é a dilatação de uma artéria que irriga o cérebro e pode se romper e sangrar ou comprimir estruturas vizinhas. Vale saber que é possível viver anos com um aneurisma cerebral e não apresentar sintomas. Se a dor de cabeça ficar mais forte com o tempo e não responder a analgésicos, no entanto, fique atento. Fatores genéticos, hipertensão e tabagismo, além de traumas na cabeça, estão entre as principais causas que levam à formação de aneurismas cerebrais.