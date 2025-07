Controla glicemia e aumenta a saciedade: benefícios da farinha de maracujá

2. Contribui com o controle do peso

Ao aumentar a saciedade, a farinha de maracujá pode reduzir a fome ao longo do dia. Dessa forma, ajuda no controle do apetite e geralmente leva à ingestão de menos calorias e à perda de peso a longo prazo.

3. Faz bem para o intestino

Por conter fibras, a farinha de maracujá regula o funcionamento do intestino. Isso é benéfico tanto para prevenir a prisão de ventre quanto para manter uma digestão mais eficiente. Além disso, essas fibras atuam como prebióticos, promovendo o crescimento de bactérias benéficas no intestino.

4. Reduz o colesterol

O consumo regular contribui para reduzir os níveis de colesterol "ruim" (LDL) no organismo. Com isso, há um impacto positivo na saúde do coração e na prevenção de doenças cardiovasculares.