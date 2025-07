Conselho de Odontologia alerta: morango do amor pode prejudicar dentes

"Escolha partes mais finas do caramelo na hora de realizar a mordida com os dentes incisivos. Durante a mastigação, use os molares, que são mais fortes e possuem a função de triturar os alimentos", orienta o comunicado do CFO. "O ideal, no entanto, é usar uma faca para partir a casquinha caramelada e colocar pedaços pequenos na boca, de forma que sejam minimizados os riscos."

Atenção com facetas, aparelhos e restaurações

O alerta se estende a quem tem qualquer tipo de tratamento odontológico estético ou funcional. Facetas de porcelana, próteses fixas, lentes de contato dental e aparelhos ortodônticos estão entre os dispositivos mais vulneráveis. Segundo o CFO, mordidas em alimentos muito duros ou pegajosos podem danificá-los, deslocá-los ou até arrancá-los da boca.

"Dependendo do acidente, é possível haver danos irreversíveis aos dispositivos, que podem ser arrancados da boca por ficarem grudados", adverte o CFO.

Mesmo quem não usa aparelhos ou próteses deve redobrar os cuidados. Mordidas mal posicionadas, dentes já fragilizados ou restaurações antigas podem ser suficientes para provocar quebras, trincas e dores. Em caso de acidentes, é fundamental procurar atendimento odontológico imediatamente para evitar complicações maiores.

Perigos invisíveis e cuidados preventivos

Para além dos riscos mecânicos, o morango do amor também carrega uma bomba de açúcar, o que favorece o desenvolvimento de cáries, gengivite e outras doenças bucais. Carboidratos refinados como o açúcar, o brigadeiro e o caramelo alteram o pH da boca, tornando o ambiente ácido e favorecendo a proliferação de bactérias.