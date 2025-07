Comer pão todos os dias faz mal? Saiba como o alimento age no organismo

Quando consumido, o pão é digerido e seus carboidratos se transformam em glicose —o combustível do corpo. Essa glicose pode ser usada imediatamente ou armazenada no fígado e nos músculos para uso posterior. Em outras palavras: comer pão é abastecer a própria bateria biológica.

O problema é o exagero (e o recheio)

O alerta, no entanto, não é sobre o pão em si, mas sobre a quantidade e o contexto em que ele é consumido. O excesso de carboidratos —especialmente os refinados— pode elevar o índice glicêmico, ou seja, a velocidade com que o açúcar entra no sangue. Quando isso ocorre com frequência, o corpo pode desenvolver resistência à insulina, abrindo caminho para o diabetes tipo 2.

Outro ponto delicado é a farinha branca presente em pães como o francês, que pode ser um problema para quem tem sensibilidade, intolerância ou alergia ao glúten. Além disso, a escolha do recheio faz toda a diferença. Um pão recheado com embutidos, manteiga em excesso ou creme de avelã se transforma em um combo hipercalórico, bem distante do equilíbrio nutricional.

Imagem: Angelo del Bó

Como manter o pão no cardápio --e em paz com a balança

A boa notícia é que não é preciso eliminar o pão de todo dia. O segredo está na moderação e na combinação com alimentos que completem a refeição. Com algumas táticas simples, ele pode continuar presente no café da manhã, no lanche da tarde ou até na ceia. Veja como: