Carlinhos de Jesus na cadeira de rodas: como tendinite e bursite agem

Carlinhos de Jesus apareceu em suas redes sociais dançando de cadeira de rodas. O coreógrafo explicou que está com um quadro grave de bursite e tendinite no quadril, o que impacta sua mobilidade.

Entenda as condições

A bursite é uma inflamação da bursa, um tecido que recobre os tendões e tem a função de diminuir o atrito. A bursite trocantérica, que é o caso de Carlinhos de Jesus, é uma inflamação específica do quadril —existem mais de 150 bursas em diversas partes do corpo, como cotovelos, ombros, joelhos e tornozelos.

Incômodo da bursite pode ser leve ou intenso, dependendo da gravidade da inflamação na região. "O principal sinal é dor na região lateral do quadril, que fica aproximadamente na altura do punho quando você estica o braço ao lado do corpo", diz o ortopedista Caio Zamboni, presidente da SBTO (Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico). Se, no início dos sintomas, o paciente não tratar e não fizer o repouso necessário, a bursite pode piorar e se tornar incapacitante.