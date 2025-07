Run The Bridge: assinante UOL tem desconto em corrida na Ponte Estaiada

Com largada e chegada em um dos cartões postais de São Paulo, a Run The Bridge é uma corrida que atrai desde iniciantes no esporte até quem está se preparando para uma maratona.

A prova tem percursos de 5 km, 10 km, 15 km e 30 km e esse ano será realizada em 31 de agosto.

As inscrições estão aberta e todos os assinantes do UOL contam com 15% de desconto para participar do evento, organizado pela Iguana Sports. O cupom promocional pode ser aplicado em qualquer uma das quatro distâncias.