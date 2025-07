Posta fotos de seus filhos na internet? Entenda os riscos do sharenting

Ao crescerem vendo sua vida amplamente divulgada na internet, essas crianças podem desenvolver uma relação distorcida com sua própria imagem. Há relatos de adolescentes que se sentem constrangidos, invadidos ou mesmo ridicularizados por registros feitos pelos pais, ainda que sem intenção negativa. O problema se agrava quando essas postagens viralizam, gerando comentários cruéis ou sendo reutilizadas em contextos ofensivos ou perigosos —como no caso de cyberbullying ou uso indevido por criminosos.

Outro fator preocupante é o risco de isolamento social. Ao perceberem que estão constantemente sendo vigiadas ou expostas, algumas crianças podem mudar seu comportamento, tornar-se mais tímidas, irritadas ou ansiosas. Sintomas físicos como dores de cabeça e barriga sem causa aparente também podem surgir, sinalizando sofrimento emocional.

Privacidade, segurança e direitos

Mesmo que o objetivo do sharenting seja compartilhar momentos felizes com amigos e familiares, há questões legais importantes envolvidas. O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) protege o direito à imagem, privacidade e dignidade da criança. Não existe uma lei específica sobre exposição online, mas, se a superexposição causar prejuízos à criança, o Judiciário pode intervir.

Outro ponto fundamental é a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), que também se aplica a menores de idade. Ela veda o uso indevido de dados pessoais — o que inclui imagens e vídeos. Portanto, expor rotinas, escolas, locais frequentes ou mesmo o rosto da criança, ainda que em perfis privados, pode representar um risco à segurança.

A legislação americana já deu passos adiante: em estados como Illinois, há leis que garantem que qualquer ganho financeiro obtido com imagens de crianças nas redes sociais seja revertido exclusivamente para elas. No Brasil, esse tipo de proteção ainda não é realidade.