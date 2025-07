'Meu filho morreu no meu colo e voltou': bebê sobrevive a 22 paradas

O cérebro de uma criança tem uma vantagem muito grande, que é o que a gente chama de plasticidade. Apesar dessas ocorrências, ele pode compensar tudo isso, pode criar fatores do próprio cérebro para se reajustar e ficar com quase zero de sequelas ou, eventualmente, sequelas muito pouco perceptíveis.

Edmo Atique Gabriel

Exames de imagem e testes cognitivos ajudarão a monitorar o desenvolvimento da criança, que poderá precisar de apoio multidisciplinar com fisioterapia e fonoaudiologia.

Além do cuidado médico, o cirurgião reforça que casos como esse ultrapassam as explicações da ciência. "A gente precisa, como profissional de saúde, entender sempre que existem fatores humanos e extra-humanos envolvidos numa situação tão fantástica como essa. Existem energias materno-fetais, energia espiritual, o poder da oração. O que a gente nunca pode é subestimar que esses fatores extra-humanos possam ter um impacto positivo como houve nesse caso".

O que diz o hospital

Procurada, a Unimed Vitória informou que a criança recebeu alta no dia 22 de julho. "Durante o período em que esteve internado, o paciente recebeu toda a assistência necessária, com tratamento conduzido conforme os protocolos médicos e as diretrizes dos órgãos reguladores. A cooperativa reforça seu compromisso com a qualidade e a segurança no atendimento."