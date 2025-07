Já reparou? O que é o 'olhar fixo' da geração Z que está causando polêmica?

Um olhar vazio e fixo. Mais um comportamento da geração Z está dando o que falar. Desta vez, o fenômeno ficou conhecido como "genz stare" (na tradução livre, seria algo como "olhar fixo" da geração Z). Nas redes sociais, principalmente fora do Brasil, pessoas relatam a experiência de encarar um jovem com este olhar.

De acordo com os relatos, o olhar "frio" e "desinteressado" ocorre em diversas situações, geralmente após uma pergunta: vai desde o atendimento em lojas, no trabalho e até em discussões com familiares.

O que poderia explicar o gesto da geração Z?

Geração nasceu e cresceu no ambiente online. A consequência é ter menos interação cara a cara com outras pessoas. "É como se eles não fossem treinados para chegar em um lugar já com um sorrisão no rosto", explica a psicóloga Milena Brentan, especializada em desenvolvimento de lideranças e cultura organizacional.