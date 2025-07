Crise em Gaza: sequelas da fome e desnutrição podem durar até o fim da vida

A desnutrição compromete o funcionamento de praticamente todos os órgãos do corpo. A deficiência de micronutrientes acarreta diversas doenças e favorece o desenvolvimento e o estabelecimento de enfermidades crônicas, como o diabetes.

Pode haver também um aumento no risco de diversas disfunções. Entre elas, estão as doenças cardiovasculares, as infecções intestinais, a osteoporose, o hipotireoidismo, a obesidade e o comprometimento imunológico, ou seja, uma queda no potencial de defesa do organismo.

Fome eleva os riscos de mortalidade. E também atraso do crescimento físico, com baixo peso e estatura, associados a infecções frequentes e resistência a tratamentos.

Desnutrição impacta diretamente a atividade cerebral. Enquanto há a diminuição de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina —hormônios ligados ao bem-estar e ao prazer e recompensa, respectivamente—, há um aumento do cortisol, conhecido como "hormônio do estresse". Esse desequilíbrio dificulta o sono reparador e prejudica a memória, alterando o funcionamento adequado dos neurônios.

As consequências deste desequilíbrio podem representar danos irreversíveis, e quadros de depressão e ansiedade são ameaças constantes. O cérebro sofre com irritação e falta de concentração, e a pessoa apresenta sintomas diversos sintomas físicos, como dor no estômago e náuseas.

Falta de vitaminas e minerais prejudicam o corpo todo

A anemia ferropriva (por deficiência de ferro) é a carência nutricional mais comum entre as pessoas que sofrem com a desnutrição. A redução dos estoques do ferro no organismo afeta processos metabólicos e a palidez cutânea é a manifestação mais tardia e indica comprometimento importante do organismo.