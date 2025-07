Farinha de uva faz bem para o coração e controla glicemia; veja benefícios

2. Faz bem para o coração

O consumo regular melhora a circulação sanguínea, facilitando o transporte de oxigênio e nutrientes para os tecidos do corpo. Além disso, reduz a oxidação do LDL (conhecido como colesterol "ruim"), processo que pode estreitar e endurecer as artérias, aumentando o risco de infarto e AVC. Por isso, a farinha de uva contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares.

3. Aliada da perda de peso

Por conter grande quantidade de fibras, a farinha de uva pode contribuir para a perda de peso. As fibras aumentam a sensação de saciedade, ajudando a controlar o apetite e a reduzir a ingestão calórica. Além disso, auxiliam na regulação do trânsito intestinal e na absorção adequada dos nutrientes.

4. Melhora o funcionamento do intestino

As fibras atuam como prebióticos, servindo de alimento para as bactérias benéficas da flora intestinal, também conhecida como microbiota. Esse processo garante o funcionamento do intestino. Além disso, contribui para a prevenção da constipação e melhora a absorção de nutrientes pelo organismo.