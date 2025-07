Com anemia? Veja táticas que melhoram a absorção de ferro

2. Diga não ao cafezinho pós-almoço: A cafeína é uma vilã discreta. Quando consumida logo após as refeições, ela reduz a absorção não só do ferro, mas também do cálcio e da vitamina C. Isso vale para o café, chá-mate, chá-verde e até refrigerantes. O ideal é deixar a bebida para pelo menos uma hora depois.

3. Leite com ferro? Melhor repensar: O cálcio dos laticínios compete com o ferro pela atenção do intestino. Resultado: um dos dois vai sair perdendo — e geralmente é o ferro. Evite queijos, iogurtes e leite durante e logo após refeições principais, especialmente se você está tentando tratar ou prevenir a anemia.

4. Chame a vitamina C para o prato: Ela é o passaporte de entrada do ferro no organismo. Laranja, limão, morango, tangerina — todas essas frutas são ricas em ácido ascórbico e ajudam na absorção. Dá para usar o suco como tempero da salada ou escolher essas frutas como sobremesa.

5. Evite antiácidos (e mar de líquidos nas refeições): O ferro é melhor absorvido em um ambiente ácido. Por isso, tomar antiácidos com frequência — ou beber grandes volumes de líquido durante o almoço ou jantar — pode sabotar o processo. Beba com moderação e, se usa antiácido regularmente, converse com seu médico.

O ferro é indispensável, e a boa notícia é que dá para manter os níveis em ordem sem suplementos nem fórmulas mágicas — basta fazer escolhas mais inteligentes na hora de montar o prato. Seu sangue, músculos, cérebro (e até o humor) agradecem.

*Com informações de reportagem publicada em 18/01/2018