Amanda Meirelles fala sobre lipedema: 'Dor simplesmente por existir'

O lipedema afeta principalmente as mulheres e tem impacto direto sobre bem-estar e autoestima, mas só em 2019 foi reconhecido como doença pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Um dos seus sintomas mais característicos é o acúmulo de gordura nas pernas, que pode parecer um volume excessivo de celulites e costuma ser associado a questões estéticas e não a um problema de saúde.

Amanda Meirelles, campeã do BBB 23 e médica intensivista, só foi diagnosticada com a condição depois de deixar o programa e conta sua experiência no novo episódio do Conexão VivaBem, com Flávia Alessandra, no Canal UOL.