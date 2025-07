5 coisas que seu médico gostaria que você soubesse sobre hipertensão

As primeiras promovem mudanças no estilo de vida para alterar fatores como a obesidade, o sedentarismo, a dieta, o abuso de álcool e tabaco, altos níveis de estresse, etc. —que aumentam a probabilidade de complicações.

Já as segundas resumem-se no uso de medicações seguras, de baixo efeito colateral (boa parte está disponível no SUS).

Reduzir o sal da dieta é apenas uma das medidas que colaboram para a prevenção e o controle da doença, mas ela, sozinha, não resolve o problema.

A recomendação das sociedades médicas de cardiologia de todo o mundo é apostar em alimentos naturais e reduzir o consumo de itens ultraprocessados, considerados os mais ricos em sódio, além das medidas acima descritas.

Fontes: Antônio Carlos Sobral Sousa, cardiologista e chefe da Unidade do Sistema Cardiovascular do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, que integra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Eugênio Gomes de Moraes, médico formado pela Faculdade de Medicina da USP e doutor pelo Incor (Instituto do Coração), de São Paulo; e Fernando Nobre, médico cardiologista e professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, especialista em hipertensão arterial e ex-coordenador do Serviço de Hipertensão da mesma instituição.