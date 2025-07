Por que falamos sozinhos? E quando isso vira um sinal de alerta

Esse comportamento não só é normal como também é benéfico em muitos casos. Ao verbalizar o que sentimos, acalmamos o emocional, regulamos impulsos e fortalecemos o raciocínio. Falar sozinho, nesse contexto, é como pensar com volume.

Mas há um porém. Repetir o nome de algo durante uma busca funciona melhor quando se trata de objetos familiares. Quando o alvo é desconhecido, esse recurso pode mais atrapalhar do que ajudar — e ainda causar dispersão. Fora isso, nem todo monólogo é funcional. Em alguns casos, o ato de falar sozinho pode ser um sinal de transtornos psiquiátricos ou neurológicos.

Imagem: iStock

O que é saudável -- e o que é um sinal de alerta

Na maior parte das vezes, conversar consigo mesmo é só um hábito inofensivo, um "murmúrio de fundo" do pensamento. No entanto, há situações em que o comportamento pode indicar algo mais sério. Quando a fala se torna um diálogo com alguém que não está ali, especialmente sem que a pessoa perceba que está sozinha, o cenário muda.

Esse tipo de manifestação pode surgir em quadros como esquizofrenia, transtornos do humor, episódios psicóticos, bipolaridade e até depressão profunda. Também é comum em pessoas com surdez, que usam a fala como forma de manter contato com o mundo interno. O que diferencia o saudável do patológico é o grau de consciência, o conteúdo do discurso e seu impacto na vida social e emocional.