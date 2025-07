'Pai, me interna': homem descobre filha em grupos online de automutilação

Foi após uma crise da filha que Paulo pediu a funcionária que trabalhava em sua casa para ver o celular de Júlia. Ali, entendeu que havia uma rede por trás das ações dela.

Começou no Roblox, uma plataforma online onde usuários jogam e criam jogos feitos por outros. Lá, ela conheceu um grupo que a convidou para o Discord, plataforma de comunicação por voz, vídeo e texto, usada principalmente por comunidades online e gamers.

Ali, o desafio era fazer "lulz", uma espécie de "mestre mandou do mal". As ordens vinham de outros adolescentes: cortar a pele, jogar perfume nos cortes, beber água da privada e até tatuar um símbolo nazista no rosto. Áudios mostravam pessoas aplaudindo e vibrando por seus "desafios concluídos".

Foi a própria garota quem pediu ao pai, em uma das crises, que fizesse algo por ela. "Pai, me interna", disse. Paulo ligou imediatamente para a psiquiatra e levaram-na ao hospital.

O que os jovens fazem na internet?