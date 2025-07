Brasileiro leva minicérebros ao espaço para estudar autismo e Alzheimer

Como foi o acordo com a Nasa?

A Nasa tem um estudo controlado feito com gêmeos idênticos, chamado The Nasa Twins Study, confirmando o efeito detrimental do espaço no cérebro humano. Quando li, fui tocar na porta da Nasa para saber se eles topavam fazer o experimento com os minicérebros e, por incrível que pareça, eles disseram não.

Fui obrigado a fazer o experimento sozinho, em 2019, com a SpaceX e Space Tango. Ali, a gente confirmou a hipótese e apresentei os dados para a Nasa em 2020, que aí sim aceitou. Meu laboratório começou a ser contratado pela Nasa para entender o fenômeno e buscar formas de proteger o cérebro do astronauta, então consegui juntar o meu interesse com o interesse deles.

Desde então, concluímos oito voos, e o nono será no final de agosto. Os experimentos são automatizados e requerem que o astronauta simplesmente os coloquem na tomada para rodarem sozinho, mas a complexidade chegou num momento em que precisamos de um cientista na estação espacial.

Quais foram os resultados das missões?

Numa delas, a gente mandou um minicérebro de pessoas com síndrome de Rett [condição genética rara que afeta o desenvolvimento neurológico] e descobriu uma nova via molecular que só acontece um pouco mais tarde na vida, que não havia sido descrita para essa condição neurológica. Descobrimos uma forma de tratar a síndrome, e a droga já está entrando em ensaios clínicos.

O que busca com a primeira missão tripulada?

Vamos começar a testar uma série de moléculas que acreditamos serem neuroprotetoras, que vão conseguir retardar ou segurar o efeito do envelhecimento. É nisso que a Nasa tem interesse e é esse tipo de molécula que a gente acha que vai ser um futuro tratamento do Alzheimer. A curadoria dessas moléculas está sendo feita com a ajuda dos Huni Kuin, povos originários da Amazônia, que estão apontando para a gente plantas que teriam essa propriedade. É um projeto em colaboração com a UFAM (Universidade Federal do Amazonas).

Quais são suas expectativas com a possibilidade de ir para o espaço?

A gente está propondo uma coisa bem arrojada e inovadora, levando a ciência para fora da Terra, fazendo biologia no espaço. Mesmo que a gente não saiba exatamente ainda quais são os fatores que causam esse fenômeno (do envelhecimento do tecido), se é a microgravidade, a radiação cósmica ou o magnetismo fora da Terra, tem diversas potenciais causas que a gente também quer investigar.