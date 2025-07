'Dor de facão': o que causa a pontada comum em corridas e como evitar

Por que ela pega quem está começando

Pessoas sedentárias, com menor condicionamento físico ou iniciando programas de corrida são as principais vítimas.

Segundo Diego Leite de Barros, profissional de educação física, especialista em fisiologia do exercício e diretor geral da DLB Assessoria Esportiva, isso acontece porque elas "têm mais dificuldade de controlar o ritmo do exercício". Ou seja, costumam correr com uma intensidade maior do que estão preparadas. Resultado: entram em hiperventilação (respiram rápido demais) e o corpo responde com a dor de facão.

"Respeite seu limite de conforto durante a corrida. Se sua respiração estiver ofegante tente alternar momentos de caminhada ou reduza a velocidade da corrida. É exatamente a fadiga do músculo respiratório (o diafragma) a principal causa da dor lateral, se você conseguir evitar essa situação com a estratégia correta de treino, não terá esse incômodo", aconselha.

Imagem: iStock

O papel essencial do diafragma e do core

O diafragma é um músculo grande, em formato de cúpula, que separa o tórax do abdome, e é essencial na respiração. Quando a respiração está errada em uma corrida —rápida, curta, superficial— ele pode ficar sobrecarregado.