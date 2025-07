Diminui a ansiedade e a insônia: os benefícios do chá de kava-kava à saúde

Natural das ilhas do Pacífico Sul, a planta Piper methysticum, conhecida como kava-kava, tem sido utilizada há séculos em rituais culturais. As raízes costumam ser amassadas e misturadas com água ou leite de coco para preparar uma bebida com efeito relaxante.

Destaca-se por ter cavas lactonas, compostos naturais que atuam em neurotransmissores como dopamina, noradrenalina e GABA, o que reduz a atividade cerebral excessiva.

Vale destacar que a forma mais segura de uso é por meio da infusão simples da raiz em água. Versões concentradas, como cápsulas ou extratos, oferecem risco de sobrecarregar o fígado, principalmente quando usadas sem orientação médica.