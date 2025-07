Como baixar febre rápido? Veja remédios caseiros e de farmácia

A febre é uma forma de defesa do organismo e, normalmente, está relacionada a um quadro infeccioso. Porém, outras situações também podem causar a elevação da temperatura corporal, incluindo efeito colateral de alguns remédios e até tumores. A maneira mais fácil de baixar a febre rapidamente é com remédios, mas nem sempre isso é recomendado.

Em bebês, a temperatura acima de 37,1º C indica um estado febril, sendo a febre considerada acima dos 37,8º C. Em adultos, a febre se dá a partir de 38,1º C. Na hora de lidar com o sintoma, existem remédios para baixar febre e também medidas não farmacológicas, mas, antes de qualquer coisa, é importante consultar um médico, já que a febre é um sintoma de diversas condições.

Remédio para baixar febre: qual usar?

Muitos quadros de febre são gerados por infecções como gripe ou viroses associadas. Porém, em muitos casos, ela também pode estar relacionada a condições de saúde que merecem atenção médica - por isso é necessário descobrir o motivo da febre, caso contrário você tomará o remédio sem saber o que está acontecendo.