Artrose pós-menopausa cresce 133% e vira alerta global, mostra estudo

Segundo a médica reumatologista Isabella Monteiro, médica do Einstein Hospital Israelita em Goiânia, embora o tema seja relativamente novo nas pesquisas, já há uma relação bem documentada entre o aumento do risco de osteoartrite após a menopausa.

"O estrogênio tem papel importante na manutenção da cartilagem articular e do controle das inflamações no corpo. Durante a menopausa, há uma queda na produção desse hormônio, o que favorece um ambiente mais inflamatório e acelera o desgaste da cartilagem. Essa combinação favorece o surgimento ou a progressão da osteoartrite", explica Monteiro. "Além disso, há impacto indireto pela perda óssea, ganho de peso e alterações musculares característicos do envelhecimento."

Doença pode atingir várias articulações

O desgaste causado pela artrose pode afetar diversas articulações do corpo. No estudo chinês, a maioria das voluntárias pesquisadas tinha sintomas da doença nos joelhos, sendo essa a articulação mais afetada também nos casos de incapacitação por conta da doença. Também foram muito frequentes os casos de artrose nas mãos, principalmente entre mulheres de 55 a 64 anos. Nessa faixa etária, a incapacidade causada pelas dores articulares entre o público feminino foi o dobro da registrada entre homens da mesma idade.

Quando atinge as principais articulações do corpo, a artrose frequentemente leva a dores incapacitantes. "As osteoartrites de joelhos e quadris são as que mais comprometem a independência dos pacientes, por afetarem diretamente o andar e a mobilidade. Nesses casos, ou mesmo nas que afetam as mãos, tão comuns nas mulheres, a dor crônica e a perda de amplitude de movimento podem limitar mesmo as atividades mais básicas como caminhar ou subir escadas", afirma o reumatologista Henrique Helson Herter, professor na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

Caso não seja corretamente tratada, a artrose pode levar a deformidades e perda total do movimento. Para casos tão graves, o tratamento pode exigir aplicações de medicamentos diretamente na área afetada ou uso de próteses para reduzir as dores. No geral, porém, sessões de fisioterapia e o uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios já oferecem alívio.